Materazzi, parla la moglie: “Ha bisogno di tempo, chissà se lo avremo. Dopo anni ha vicino Marco”

Maura ha raccontato nei giorni scorsi la malattia del marito e ha aperto sulla piattaforma Gofundme una raccolta fondi “Una speranza per Matteo”, che in pochi giorni ha visto tantissime donazioni: “La più generosa è stata di cinquantamila euro, non posso fare nomi ma è una persona del mondo del calcio. La conoscevamo, anche se non in modo stretto. Ci siamo sorpresi fino a un certo punto, è speciale”. A proposito di persone legate al mondo del calcio, la moglie di Matteo Materazzi ha spiegato come sia stato Claudio Marchisio a suggerire al marito di farsi visitare: “Durante un torneo organizzato dalla Fondazione Vialli Mauro dove giocava nostro figlio Gianfilippo con la maglia della Lazio, Matteo era sugli spalti, perde l’equilibrio e cade. Lì vicino c’è Claudio Marchisio, che gli chiede come sta e dopo averlo ascoltato ci ha messo in contatto tramite la Fondazione con il professor Sabatelli del centro Nemo di Roma. Per la diagnosi non ha avuto bisogno neanche di fare gli esami”.