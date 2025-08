Matteo Materazzi rompe il silenzio: "Momento difficile, la raccolta fondi può aiutare anche altri"

E ancora: "Una terapia per la SLA potrà esistere, ma va ancora trovata: servono fondi per accelerare questa corsa contro il tempo. E l’aiuto di tutti può essere fondamentale: non solo per me, ma per combattere questo mostro". Matteo, ha scritto la moglie Maura, "è finito in carrozzina perdendo velocemente anche l’uso delle gambe. A oggi nemmeno le braccia funzionano più, muove solo un pochino le mani. Purtroppo la malattia sta avanzando molto velocemente e ha da poco preso anche la parte respiratoria".