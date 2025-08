Juve NG, Brambilla: "I ragazzi stanno lavorando bene, è la strada giusta"

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato così dopo il pareggio per 2-2 in amichevole con l'Albinoleffe: "È stato un buon test, perché abbiamo messo minuti nelle gambe, dopo un'altra settimana di lavoro abbastanza intensa, la preparazione prosegue. Si è vista, per almeno un’ora, una buona partita, abbiamo fatto bene, poi siamo un po' calati, però nel complesso le indicazioni sono state buone, i ragazzi si stanno impegnando e la strada è questa: lavorare nella maniera giusta".