Matteo Materazzi e la battaglia contro la SLA: raccolti 150mila euro in due giorni

"Una terapia per la SLA potrà esistere, ma va ancora trovata: servono fondi per accelerare questa corsa contro il tempo. E l’aiuto di tutti può essere fondamentale: non solo per me, ma per combattere questo mostro". L’appello di Matteo Materazzi, fratello dell’ex difensore dell’Inter e procuratore sportivo, non è passato inosservato e a due giorni dall’annuncio della moglie Maura, che sul portale 'GoFundMe' ha aperto una raccolta fondi allo scopo di aiutare il 49enne alle prese con cure molto costose, oltre mille persone hanno risposto presente facendo scattare una vera e propria gara di solidarietà che ha già portato il totale da poche migliaia di euro ad oltre i 180mila.