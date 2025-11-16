Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
IL MATCH DELLA DISCORDIA

Italia-Corea 2002, Marelli scagiona Moreno: "Non arbitrò così male e non fu tutta colpa sua"

L'ex arbitro oggi opinionista tv: "Il gol annullato a Tommasi è colpa del guardalinee"

di Redazione
16 Nov 2025 - 19:25
© IPA

© IPA

Ai tifosi un po' più attempati il nome di Byron Moreno evoca ricordi davvero dolorosi, visto che è stato l'arbitro di Italia-Corea del Sud, ottavi di finale dei Mondiali in Giappone e Corea 2002 decisa dal gol di Ahn che mandò a casa la squadra di Trapattoni tra le polemiche per un arbitraggio controverso e parecchio casalingo del discusso fischietto ecuadoriano. A distanza di 23 anni, l'ex arbitro e oggi opinionista tv, Luca Marelli, ne prende parzialmente le difese.

Leggi anche

Byron Moreno 20 anni dopo: "Tra le mie migliori direzioni, mi do 8,5"

Intervenuto al podcast 'Doppiopasso', Marelli ha fornito la propria versione dei fatti, andando anche controcorrente rispetto alla narrazione che si è imposta negli anni. "Adesso mi attirerò le critiche di tanta gente. Moreno non arbitrò bene ma neanche così male come viene dipinto. La realtà è che Moreno non arbitrò bene quella partita, ma fu molto meno disastroso rispetto a quanto è stato raccontato. La decisione principale, al di là dell'espulsione di Totti, che probabilmente era un po' eccessiva ma non completamente sbagliata, è quella relativa all'errore commesso con l'annullamento di una rete di Tommasi, ma non era colpa di Moreno: è colpa dell'assistente. Moreno si è preso tutte le colpe di una partita che è andata in una certa maniera, ma alla fine, sostanzialmente, non è che abbia arbitrato in maniera oscena. Il rigore per la Corea, con le indicazioni che c'erano in quel momento, era corretto. In quella partita Moreno arbitrò sì male, ma gli errori gravi non li ha commessi lui: il rigore c'era, l'espulsione di Totti è stata forse eccessiva e si poteva tralasciare, sono d'accordo, ma non era campata per aria. La rete annullata non l'ha annullata lui, ma l'assistente".

Leggi anche

Moreno torna ad arbitrare, ma viene aggredito dal calciatore: il video

byron moreno
marelli
corea del sud
#italia

Ultimi video

00:55
DICH GATTUSO CONFERENZA STAMPA sui fischi DICH

Gattuso replica a La Russa: "Fischi? Non solo, anche minacce di morte"

01:25
Chivu punta la Thu-la

Chivu punta la Thu-la

01:40
La rivincita dei secondi

La rivincita dei secondi

01:25
Milan verso il derby

Milan verso il derby

01:38
L'agenda di Conte

L'agenda di Conte

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

01:10
Juve in ansia per Dusan

Juve in ansia per Dusan

01:24
Mondiale, la situazione

Mondiale, la situazione

02:05
Stasera Italia-Norvegia

Stasera Italia-Norvegia

01:23
La vigilia della Norvegia

La vigilia della Norvegia

01:29
Italia, parla Dimarco

Italia, parla Dimarco

00:49
MCH HAALAND A SAN SIRO MCH

Haaland alla scoperta di San Siro

01:07
MCH INDEPENDIENTE-ROSARIO CENTRAL MCH

Gabriel Avalos decide Independiente-Rosario Central

00:36
DICH DIMARCO CONFERENZA STAMPA DICH

Dimarco "Vincere 9-0? Impossibile. Ma dobbiamo fare una grande partita"

01:41
DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

00:55
DICH GATTUSO CONFERENZA STAMPA sui fischi DICH

Gattuso replica a La Russa: "Fischi? Non solo, anche minacce di morte"

I più visti di Calcio

5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al 5° posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:22
Albertini: "Inter e Milan lotteranno per lo scudetto. Juve e Roma più indietro"
19:41
Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso col 3-5-2
19:07
Bologna, è emergenza infortuni dopo lo stop di Holm
18:40
Calzona: "L'Italia andrà al Mondiale. Regolamento? In Europa è dura"
17:35
Ronaldo raggiunge Messi nell'Olimpo del calcio, mai nessuno come loro nella storia