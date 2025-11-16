Italia-Corea 2002, Marelli scagiona Moreno: "Non arbitrò così male e non fu tutta colpa sua"

Intervenuto al podcast 'Doppiopasso', Marelli ha fornito la propria versione dei fatti, andando anche controcorrente rispetto alla narrazione che si è imposta negli anni. "Adesso mi attirerò le critiche di tanta gente. Moreno non arbitrò bene ma neanche così male come viene dipinto. La realtà è che Moreno non arbitrò bene quella partita, ma fu molto meno disastroso rispetto a quanto è stato raccontato. La decisione principale, al di là dell'espulsione di Totti, che probabilmente era un po' eccessiva ma non completamente sbagliata, è quella relativa all'errore commesso con l'annullamento di una rete di Tommasi, ma non era colpa di Moreno: è colpa dell'assistente. Moreno si è preso tutte le colpe di una partita che è andata in una certa maniera, ma alla fine, sostanzialmente, non è che abbia arbitrato in maniera oscena. Il rigore per la Corea, con le indicazioni che c'erano in quel momento, era corretto. In quella partita Moreno arbitrò sì male, ma gli errori gravi non li ha commessi lui: il rigore c'era, l'espulsione di Totti è stata forse eccessiva e si poteva tralasciare, sono d'accordo, ma non era campata per aria. La rete annullata non l'ha annullata lui, ma l'assistente".