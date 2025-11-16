Italia-Corea 2002, Marelli scagiona Moreno: "Non arbitrò così male e non fu tutta colpa sua"

L'ex arbitro oggi opinionista tv: "Il gol annullato a Tommasi è colpa del guardalinee"di Redazione
Ai tifosi un po' più attempati il nome di Byron Moreno evoca ricordi davvero dolorosi, visto che è stato l'arbitro di Italia-Corea del Sud, ottavi di finale dei Mondiali in Giappone e Corea 2002 decisa dal gol di Ahn che mandò a casa la squadra di Trapattoni tra le polemiche per un arbitraggio controverso e parecchio casalingo del discusso fischietto ecuadoriano. A distanza di 23 anni, l'ex arbitro e oggi opinionista tv, Luca Marelli, ne prende parzialmente le difese.
Intervenuto al podcast 'Doppiopasso', Marelli ha fornito la propria versione dei fatti, andando anche controcorrente rispetto alla narrazione che si è imposta negli anni. "Adesso mi attirerò le critiche di tanta gente. Moreno non arbitrò bene ma neanche così male come viene dipinto. La realtà è che Moreno non arbitrò bene quella partita, ma fu molto meno disastroso rispetto a quanto è stato raccontato. La decisione principale, al di là dell'espulsione di Totti, che probabilmente era un po' eccessiva ma non completamente sbagliata, è quella relativa all'errore commesso con l'annullamento di una rete di Tommasi, ma non era colpa di Moreno: è colpa dell'assistente. Moreno si è preso tutte le colpe di una partita che è andata in una certa maniera, ma alla fine, sostanzialmente, non è che abbia arbitrato in maniera oscena. Il rigore per la Corea, con le indicazioni che c'erano in quel momento, era corretto. In quella partita Moreno arbitrò sì male, ma gli errori gravi non li ha commessi lui: il rigore c'era, l'espulsione di Totti è stata forse eccessiva e si poteva tralasciare, sono d'accordo, ma non era campata per aria. La rete annullata non l'ha annullata lui, ma l'assistente".