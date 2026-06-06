Marotta: "Prima la Champions con l'Inter, poi la pensione. Così rispondo a Mou, sulla Marotta League... "

"Voglio la Champions con l'Inter e poi vado in pensione". In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport Beppe Marotta, Presidente dell'Inter, ha svelato alcuni dei suoi piani per il futuro ma non solo. Stuzzicato sulla Marotta League l'esperto dirigente non si è nascosto: "Sui social abbondano leoni da tastiera che non sanno nulla delle persone di cui parlano e del percorso che hanno fatto. Si fa in fretta a giudicare senza conoscere. Così si mette solo fango nel ventilatore".
Poi Marotta ha risposto a Mourinho, per il quale nessuno dell'attuale Inter avrebbe avuto spazio nella sua del Triplete: "E' un suo pensiero, ma questi ragazzi sono dei grandi atleti - ha proseguito -. Inutile fare confronti, il calcio è cambiato e continuerà a farlo". L'ultima battuta è sul nuovo stadio: "Va fatto, il paradosso è che Oaktree e RedBird hanno quasi due miliardi da investire e si presentano di continuo degli ostacoli che rallentano il percorso".