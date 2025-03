Cile, Maripan denunciato dall'ex fidanzata di revenge porn: "La diffusione di materiale intimo è una grave violazione"

Secondo quanto riportato dal sito sportivo cileno Alairelibre, l'Agenzia per la difesa delle donne (Aml) ha confermato la denuncia di Maripán da parte dell'influencer Carmen Castillo, meglio conosciuta sui social media come Carmen Tuitera, che ha spiegato come il giocatore del Torino avesse voluto condividere video intimi senza consenso. È fondamentale che la società comprenda la gravità di questi atti e rispetti la privacy delle persone coinvolte. La diffusione non consensuale di materiale intimo è una grave violazione dei diritti delle donne ed è punibile dalla legge - ha commentato l'esponente dell'Agenzia Francisca Millán a cui si sono aggiunte le parole di Castillo al podcast Bombastic -. Se non parlo più di lui è perché abbiamo bisogno di lui nella nazionale cilena, perché ne ho di più".