Mario Jardel shock: "Tra alcol e cocaina ho rischiato di morire. All'Ancona solo brutti ricordi"

L'ex bomber brasiliano Mario Jardel ha ripercorso in un'intervista a La Gazzetta dello Sport la drammatica parabola discendente che ha stroncato la sua carriera dopo i trionfi con Porto e Sporting Lisbona e le due Scarpe d'Oro vinte, svelando i retroscena più crudi legati alle dipendenze da alcol e cocaina e alla fallimentare parentesi italiana con l'Ancona.
Il punto di rottura coincide con la mancata convocazione del Brasile per i Mondiali del 2002 nonostante i 55 gol in 42 partite segnati nella stagione precedente, un'esclusione che innescò un devastante effetto domino tra divorzio, battaglie per l'affidamento dei figli e depressione: "Sono caduto in depressione e ho iniziato a bere eccessivamente. Giocare ai Mondiali era il sogno di una vita", ha ammesso l'ex attaccante, raccontando poi il successivo avvicinamento alle droghe nell'estate del 2003, quando era compagno di squadra di un giovanissimo Cristiano Ronaldo.
"Nell'estate del 2003, ho provato la cocaina. Ero in vacanza e sapevo di poterla assumere in quel periodo perché non c'erano controlli antidoping. Mi piaceva; mi faceva sentire vivo e non depresso. Una volta, sono rimasto sveglio per un'intera settimana. Poi ho avuto un'overdose, sono quasi morto, e un amico che era con me mi ha salvato la vita. È stato allora che ho toccato il fondo", ha confessato Jardel, salvato successivamente dal supporto psichiatrico e dall'incontro con la seconda moglie Sandra ("mi ha aiutato a capire il senso della vita e oggi sono felice").
Ormai fuori forma e con la carriera compromessa dopo la rescissione con il Bolton, il centravanti approdò a 31 anni nell'Ancona retrocesso con 13 punti grazie all'intermediazione di un amico speciale ("Jorge Mendes mi ha portato qui. Avevo 31 anni, ero sovrappeso e cercavo una squadra dove poter giocare con regolarità"), conservando però un ricordo amaro di quell'avventura italiana prima di chiudere da giramondo tra otto Paesi diversi: "Ho solo brutti ricordi. Non sono stato pagato per sei mesi e ho giocato solo tre partite".