Mario Jardel shock: "Tra alcol e cocaina ho rischiato di morire. All'Ancona solo brutti ricordi"

"Nell'estate del 2003, ho provato la cocaina. Ero in vacanza e sapevo di poterla assumere in quel periodo perché non c'erano controlli antidoping. Mi piaceva; mi faceva sentire vivo e non depresso. Una volta, sono rimasto sveglio per un'intera settimana. Poi ho avuto un'overdose, sono quasi morto, e un amico che era con me mi ha salvato la vita. È stato allora che ho toccato il fondo", ha confessato Jardel, salvato successivamente dal supporto psichiatrico e dall'incontro con la seconda moglie Sandra ("mi ha aiutato a capire il senso della vita e oggi sono felice").