Marcus Thuram in gol con la Francia nell'amichevole con la Colombia. Non segnava in Nazionale dal 2023

29 Mar 2026 - 23:11

Marcus Thuram è andato a segno, segnando il secondo gol, nell’amichevole tra la sua Francia e la Colombia. Le altre reti della Nazionale di Deschamps sono state messe a segno da Doué per il 3-1 finale. Thuram ha rotto in questo modo un lungo digiuno. L'attaccante dell'Inter, che prima di oggi vantava 32 presenze e 2 reti con la maglia della Francia, non segnava in Nazionale da quasi tre anni. L’ultimo gol è datato novembre 2023, nella gara vinta per 14-0 su Gibilterra nelle qualificazioni agli Europei 2024. In questa stagione Thuram non segnava invece dall’8 febbraio, nel 5-0 rifilato dall'Inter al Sassuolo. 

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