Marchetti e la Ferrari distrutta: "Per fortuna nessuno si è fatto male"

Portare la Ferrari al lavaggio e ritrovarsela distrutta: questa la brutta disavventura per Federico Marchetti. La prende con filosofia il portiere del Genoa e sui social sorride: "Mi dispiace molto per quello che è successo, Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita". Al volante della Ferrari 812 Superfast, infatti, c'era l'addetto del lavaggio che ha perso il controllo del mezzo.