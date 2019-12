Maradona vince la causa contro D&G: avevano usato il suo nome senza consenso

Maradona segna un gol in tribunale. L'ex Pibe de Oro ha vinto infatti la causa intentata nel 2017 contro Dolce & Gabbana per l’utilizzo abusivo del suo nome e della sua immagine. Nel dettaglio la nota casa di moda è stata condannata per aver fatto indossare a una modella una maglia azzurra simile a quella del Napoli col numero 10 e il nome di Maradona durante un evento nel 2016. Secondo il Tribunale di Milano, l’utilizzazione del nome di Diego “veicola particolari suggestioni di fascino storico e di eccellenza calcistica, e non può essere consentito a terzi imprenditori di farne uso alcuno, senza il consenso dell’avente diritto”.