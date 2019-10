Maradona idolo dei tifosi: lo festeggiano con un trono

L'IDOLO

Tuta, cappellino e... un trono personalizzato. Diego Armando Maradona è stato accolto come un re dai tifosi del Newell’s durante il match contro il suo Gimnasia. Il Pibe de Oro è stato fatto accomodare a bordo campo su un trono in pelle nera e rossa personalizzato: una sorta di regalo di compleanno per l'ex fuoriclasse che spegne 59 candeline. Il re e il suo trono: Rosario porta in trionfo Maradona

Un'accoglienza da re. Non è bastato il bagno di folla davanti all’hotel dove alloggiava, accompagnato da un balletto improvvisato sul balcone della propria stanza. L'accoglienza riservata a Maradona ha superato ogni aspettativa. Un trono appositamente posizionato a bordo campo e una telecamera personalizzata che seguiva ogni suo movimento.

La Diego cam è ormai un'abitudine in Argentina. Da quando il Pibe de Oro è tornato in patria ad allenare il Gimnasia, una telecamera lo riprende per tutta la durata della partita. Le riprese del match contro il Newell's hanno regalato un Maradona inedito, a tratti emozionato, commosso e festante per il successo della sua squadra per 4-0.

L'ennesima prova che Rosario non ha dimenticato il breve passaggio di Maradona con la maglia del Newell’s, poco prima di dire addio al calcio giocato.