Maradona, risposta social a Kempes: "Io senza rivali? Guarda qui"

26/03/2019

"La differenza tra Maradona e Messi? Leo ha dovuto spodestare Ronaldinho e poi vedersela con Cristiano Ronaldo mentre Diego non aveva rivali". Le dichiarazioni di Mario Kempes non sono piaciute al Pibe de Oro che su Instagram ha risposto con un bel collage di 23 dei campioni contro i quali ha dovuto confrontarsi nei suoi anni di carriera: da Platini a Baggio, da Zico a Matthaus, da Van Basten a Gullit... "Come si può dire che non avevo rivali? Guardate contro quali fenomeni (crack testuale, ndr) ho giocato" il post di Maradona.