Maradona, dall'Argentina sbuca il possibile nono figlio

23/03/2019

Le parole del ragazzo a "Nosotros a la manana" hanno fatto rumore in Argentina ma, per adesso, rimangono solo un'ipotesi dato che non è stato ancora fatto un test del DNA. L'avvocato di Lara, Fabian Musto, però ha spiegato che si sta andando proprio in quella direzione: "Non posso dire nulla di preciso per rispetto delle figure coinvolte ma stiamo chiudendo il negoziato per iniziare un ricorso legale sulla sua filiazione, ci sono le condizioni giuste per andare avanti".



La storia di Santiago Lara torna dunque a galla 14 anni dopo le parole della madre, Natalia Garat, aveva già avviato la causa per la filiazione del figlio, poi sospesa per la morte improvvisa della donna. Ora che il figlio è diventato maggiorenne, l'iter è pronto ad entrare nel vivo. Se il test del DNA confermasse la paternità, Maradona arriverebbe dunque a nove figli (Dalma, Giannina, Diego Junior, Jana, Diego Fernando più i tre di Cuba e Santiago) avvicinando sempre più la battuta di Giannina "Ne mancano pochi per fare una squadra di calcio" alla realtà. Il Pibe de Oro, a quel punto, potrebbe fare l'allenatore del "Maradona Team"...