Malagò arrivato in Lega Calcio per incontrare presidenti Serie A

20 Apr 2026 - 14:01

Giovanni Malagò è appena arrivato in via Rosellini, a Milano, nella sede della Lega Calcio per incontrare l'assemblea dei presidenti di Serie A e valutare la sua candidatura alla presidenza della Figc. L'ex numero 1 del Coni ha già ottenuto l'appoggio di 19 club su 20, con il solo presidente della Lazio Claudio Lotito contrario perchè convinto della necessità di un commissariamento della Federazione. Nella giornata di oggi ci sarà un primo confronto sul programma da presentare, con una serie di proposte che i club di Serie A gli sottoporranno. Malagò avrà tempo fino al 13 maggio per sciogliere le riserve sulla candidatura, mentre le elezioni sono in programma il 22 giugno. 

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