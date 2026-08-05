Mancini cuore d'oro: messaggio all'11enne che ha perso la sorella in incidente sull'A1

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha inviato un videomessaggio a Filippo Balzanelli, 11 anni, ferito nell'incidente sull'A1 all''altezza di Teano (Caserta) in cui il 18 luglio ha perso la vita la sorella Noemi, 16 anni, residente con la famiglia nel Mantovano, a Campitello di Marcaria. "So che il momento non è facile. Mi hanno detto che sei un bravo calciatore: diventerai grandissimo", afferma il commissario tecnico della Nazionale, aggiungendo che la sorella "ti proteggerà dall'alto". Noemi è morta nell'incidente che ha coinvolto tutta la famiglia in viaggio verso una località di mare.