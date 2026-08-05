Palestra: "Non vedo l'ora di cominciare a giocare la Premier League"

Al termine della sfida con la Juventus, Marco Palestra ha parlato della sua nuova avventura al Chelsea: "È un bellissimo mondo perché c'è un'intensità altissima e tanta fisicità. Io mi sento bene, devo ringraziare tutti perché fin dal primo giorno sono stati bravissimi ad aiutarmi in tutto e per tutto. Sull'organizzazione è stato tutto perfetto, io sto bene e son contento. Non vedo l'ora di iniziare a giocare la Premier League, perché mi entusiasma che tutte le partite là son bellissime da giocare, con le big o con le più piccole", le sue parole a Sky Sport.