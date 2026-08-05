Zhegrova: "La Juventus è un grande club e io voglio restarci"

Al termine della sfida con il Chelsea, decisa da un suo gol, Edon Zhegrova ha parlato a Sky Sport mandando anche chiari segnali sul proprio futuro: "Sono molto contento dopo questo gol, sono molto contento per tutta la squadra. Noi lavoriamo bene e il mister vuole sempre che i giocatori migliorino, anche io lavoro tutti i giorni per migliorare e speriamo che quest'anno vada meglio dello scorso e speriamo di vincere le prossime partite. Soffro troppo la stagione passata perché ho avuto un problema di pubalgia, credo sempre in me. Sono contento di me e della Juve, che è un grande club nel quale voglio restare".