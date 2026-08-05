Torino ok in amichevole, contro il Vado finisce 3-1

Il Torino di Ignazio Abate vince contro il Vado neo promosso in serie C la quinta amichevole disputata durante questo precampionato. Nel 3-1 al Filadelfia segna una doppietta Kulenovic e, dopo il gol di Lischetti che accorcia le distante, chiude la partita Gabellini. Nella squadra di Abate trova spazio anche Fitz-Jim, centrocampista prelevato dall'Ajax e schierato dall'allenatore dal primo minuto. Il Toro avrà a disposizione ancora un'amichevole prima dell'esordio in gara ufficiale: sabato sera Simeone e compagni sono di scena ad Avellino; a Ferragosto il via alla stagione ufficiale con la Coppa Italia. Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata affronteranno la Carrarese.