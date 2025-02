Tagli alla spesa in casa Manchester United: alla mensa del centro sportivo solo zuppe e panini

"Il piano di trasformazione mira a riportare il club alla redditività dopo cinque anni consecutivi di perdite. Ciò creerà una piattaforma finanziaria più solida per consentire al club di investire nel calcio maschile e femminile così come nel miglioramento delle infrastrutture", si legge in una nota diffusa oggi dal club, tuttavia non sembrano esserci buone notizie in vista per il Manchester United che si prepara ad affrontare l'Ipswich Town in vista del turno infrasettimanale di Premier League.