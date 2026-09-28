Manchester City, il tifoso Liam Gallagher anticipa la sentenza: "Altro che retrocessione"

Affidando il proprio pensiero ai canali social, il cantante ha rivelato di aver ricevuto rassicurazioni dirette dai vertici societari impegnati nel ricorso legale: "Sono appena stato informato da una persona in una posizione molto elevata che se dovessimo perdere il ricorso, cosa che non accadrà, riceveremo solo una multa e il blocco del mercato, e basta; quindi, voi nevrotici disperati, state zitti una volta per tutte".