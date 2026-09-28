Manchester City, il tifoso Liam Gallagher anticipa la sentenza: "Altro che retrocessione"

Mentre in Inghilterra montano le polemiche sulle possibili sanzioni al Manchester City - giudicato colpevole di violazioni del Fair Play Finanziario della Premier League -, Liam Gallagher è sceso in campo a difesa dei Citizens. Il frontman degli Oasis, storico tifoso del club, ha risposto per le rime a chi invoca punizioni esemplari come la retrocessione o pesanti penalizzazioni in classifica.
Affidando il proprio pensiero ai canali social, il cantante ha rivelato di aver ricevuto rassicurazioni dirette dai vertici societari impegnati nel ricorso legale: "Sono appena stato informato da una persona in una posizione molto elevata che se dovessimo perdere il ricorso, cosa che non accadrà, riceveremo solo una multa e il blocco del mercato, e basta; quindi, voi nevrotici disperati, state zitti una volta per tutte".