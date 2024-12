Manchester City, Guardiola: "Complimenti alla Juve, il futuro appartiene a loro"

"La Juve è una grandissima squadra, le auguro il meglio. Le faccio i complimenti per la vittoria, il futuro appartiene a loro". Lo ha detto il tecnico del Manchester City Pep Guardiola in conferenza stampa dopo la sconfitta incassata contro i bianconeri in Champions League. "E' un brutto periodo, abbiamo delle difficoltà ma il gioco ci salverà, ci porterà delle vittorie - ha aggiunto l'allenatore spagnolo - Dobbiamo insistere, ora non ci sono scuse perché sono tante partite che non vinciamo".