Malore durante una partita di padel, l'ex Pescara Camplone in gravi condizioni

L'ex capitano del Pescara Andrea Camplone, 60 anni, è ricoverato in rianimazione in gravi condizioni all'ospedale civile di Pescara dopo aver accusato un malore venerdì pomeriggio mentre stava giocando a padel in un centro sportivo di Montesilvano. L'ex giocatore e ora allenatore si è improvvisamente accasciato a terra, perdendo i sensi. Come riporta 'Il Pescara' ha avuto un arresto cardiaco. Immediato l'allarme delle persone presenti, con l'intervento di un medico che era all'interno dell'impianto e che lo ha subito soccorso. Poi l'arrivo dei sanitari del 118 che hanno rianimato il 60enne. Successivamente Camplone è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Operato in emodinamica (in maniera mininvasiva senza dover aprire il torace), le sue condizioni sono stabili con la prognosi che resta riservata.
Pescarese di nascita Camplone è cresciuto nel settore giovanile del Pescara ed è rimasto in biancazzurro fino al 1992, con cui ha collezionato 188 presenze. Terzino destro, ha vissuto due promozioni in Serie A, nel 1986/87 e nel 1991/92, entrambe con Giovanni Galeone in panchina. Successivamente ha vestito le maglie di Perugia, Ancona e Gubbio. Da allenatore Camplone ha guidato diverse squadre, tra cui Lanciano, Virtus Lanciano, Benevento, Bari, Cesena, Catania e ultima l'Arezzo nel 2021. Nel 2007 ha inoltre avuto una breve esperienza sulla panchina del Pescara.