Malore durante una partita di padel, l'ex Pescara Camplone in gravi condizioni

L'ex capitano del Pescara Andrea Camplone, 60 anni, è ricoverato in rianimazione in gravi condizioni all'ospedale civile di Pescara dopo aver accusato un malore venerdì pomeriggio mentre stava giocando a padel in un centro sportivo di Montesilvano. L'ex giocatore e ora allenatore si è improvvisamente accasciato a terra, perdendo i sensi. Come riporta 'Il Pescara' ha avuto un arresto cardiaco. Immediato l'allarme delle persone presenti, con l'intervento di un medico che era all'interno dell'impianto e che lo ha subito soccorso. Poi l'arrivo dei sanitari del 118 che hanno rianimato il 60enne. Successivamente Camplone è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Operato in emodinamica (in maniera mininvasiva senza dover aprire il torace), le sue condizioni sono stabili con la prognosi che resta riservata.