Dramma in Croazia U21-Turchia U21-: il ct turco Korkmaz crolla a terra dopo un malore
Attimi di paura durante Croazia-Turchia U21: il tecnico Egemen Korkmaz perde conoscenza e viene trasportato d'urgenza in ospedale. Gara sospesa a Osijek.
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Il tecnico della Turchia Under 21, Egemen Korkmaz, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo aver perso conoscenza e aver battuto violentemente la testa al suolo durante la sfida di qualificazione europea contro la Croazia all'Opus Arena. L'incidente, avvenuto intorno al 35° minuto dopo l'espulsione (la Turchia ha chiuso in 8, tra i cartellini rossi anche quello al cagliaritano Kilicsoy) di un giocatore turco da parte dell'arbitro, ha portato alla sospensione immediata del match per permettere i soccorsi rapidi dei sanitari di entrambe le nazionali. In seguito la partita è finita con la vittoria per 3-0 da parte della Croazia.
La Federcalcio turca ha successivamente diffuso una nota ufficiale per tranquillizzare l'ambiente sportivo, precisando che il tecnico "ha perso conoscenza dopo essere scivolato e aver battuto la testa a terra" ma che, fortunatamente, ha ripreso i sensi prima del trasferimento in ambulanza per gli accertamenti del caso. Nonostante il grande spavento iniziale e il vistoso gonfiore riportato nel trauma, il quadro clinico dell'allenatore non sembra attualmente destare preoccupazioni critiche.