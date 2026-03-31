Dramma in Croazia U21-Turchia U21-: il ct turco Korkmaz crolla a terra dopo un malore

Il tecnico della Turchia Under 21, Egemen Korkmaz, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo aver perso conoscenza e aver battuto violentemente la testa al suolo durante la sfida di qualificazione europea contro la Croazia all'Opus Arena. L'incidente, avvenuto intorno al 35° minuto dopo l'espulsione (la Turchia ha chiuso in 8, tra i cartellini rossi anche quello al cagliaritano Kilicsoy) di un giocatore turco da parte dell'arbitro, ha portato alla sospensione immediata del match per permettere i soccorsi rapidi dei sanitari di entrambe le nazionali. In seguito la partita è finita con la vittoria per 3-0 da parte della Croazia.