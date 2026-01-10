Impresa contro i detentori della FA Cup: il Macclesfield (sesta serie) elimina il Crystal Palace

Il 2-1 firmato nel piccolo stadio locale di fronte a 5.000 spettatori in estasi che al triplice fischio hanno invaso il campo, è valso il passaggio al quarto turno della Fa Cup. Non accadeva dal 1909 che una squadra di non-league (sotto la quarta serie, ovvero semi-professionisti o quasi) eliminasse i campioni in carica, ovvero da quando lo stesso Crystal Palace fece fuori il Wolverhampton all'inizio del secolo scorso.