"Ma come Neres?": il cambio di Conte sorprende anche Di Lorenzo

Episodio curioso nel finale di Napoli-Parma. Con la squadra di Conte (squalificato e in tribuna) tutta riversata in avanti alla ricerca del gol, a pochi secondi dal 90esimo Stellini richiama in panchina Neres, che rientrava dall’infortunio ed era entrato in campo da poco (al minuto 59’) lasciando di stucco tutto il Maradona, preoccupato per un nuovo infortunio dell’esterno, ma anche capitan Di Lorenzo, che guardando la panchina ha chiesto: “Ma come Neres?”. Dalle prime informazioni sembra che il motivo del cambio con Lucca non sia un problema fisico.