Lucescu in coma farmacologico: le sue condizioni sono peggiorate nella notte

Si sono aggravate nella notte le condizioni di Mircea Lucescu. L'ex ct della Romania, 80 anni, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’Ospedale Universitario di Bucarest ed è stato indotto in coma farmacologico. Due giorni fa, poche ore prima che lasciasse l'ospedale dopo il malore di domenica scorsa durante una riunione tecnica prima dell'allenamento, è stato colpito da infarto. Per salvare il tecnico, che negli anni 90 ha allenato diversi club italiani tra cui Inter e Brescia, sono state necessarie tre procedure di rianimazione. Lucescu avrebbe avuto un secondo attacco cardiaco ed è stato di nuovo rianimato con successo. Nella notte ha manifestato gravi aritmie. Lucescu aveva voluto essere in panchina nella semifinale dei playoff Mondiali poi persa contro la Turchia. Il mancato l'approdo ai prossimi Mondiali gli era costato l'esonero.