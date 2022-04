Lotta scudetto, tutto aperto: la situazione in caso di arrivo a pari punti

NUMERI A CONFRONTO

Scontri diretti e differenza reti: ecco come sono messi Milan, Inter, Napoli e Juve

A sei giornate dalla fine della stagione, la lotta per lo scudetto è ancora molto aperta in Serie A. Milan, Inter, Napoli e Juve se la giocheranno fino all'ultimo. E, vista la classifica attuale, l'ipotesi di un arrivo in vetta a pari punti di due squadre non è affatto da escludere. Situazione in cui gli scontri diretti e la differenza reti risulteranno decisivi per l'assegnazione del titolo e su cui si può già iniziare a fare un quadro generale considerato che le prime quattro della classe si sono già incontrate tutte tra di loro. Getty Images

Regolamento alla mano, i criteri per definire la classifica in caso di arrivo al primo posto a pari punti sono i seguenti:

- punti negli scontri diretti

- differenza reti negli scontri diretti

- differenza reti generale

- reti totali realizzate in generale

- sorteggio

Dunque sotto con i calcoli squadra per squadra.

MILAN (68 punti)

I rossoneri attualmente sono in testa a quota 68 punti, con una differenza reti complessiva di +27. Nelle ultime sette gare la squadra di Pioli ha segnato poco (solo quattro gol), ma ha anche subito pochissime reti (sei clean sheet consecutivi). Ma vediamo nel dettaglio la situazione degli scontri diretti.

- Davanti all'Inter (1-1 all'andata e vittoria 2-1 al ritorno)

- Dietro al Napoli (ko 1-0 all'andata e vittoria 1-0 al ritorno, differenza reti totale attuale: Milan +27, Napoli +32)

- Davanti alla Juve (1-1 all'andata e 0-0 al ritorno, differenza reti globale attuale: Milan +27, Juve +21)

INTER (66 punti)

I nerazzurri sono a quota 66 punti, ma devono ancora recuperare la gara col Bologna e potenzialmente potrebbero essere in vetta a quota 69 a parità di gare giocate. Gol alla mano, la squadra di Inzaghi al momento vanta una differenza reti totale di +41. Ultimamente segna meno, è vero, ma prende anche pochi gol come dimostrano gli ultimi due clean sheet contro Juve e Verona. Di seguito la situazione negli scontri diretti con le altre tre in lotta per il titolo.

- Dietro al Milan (pari 1-1 all'andata, ko 2-1 al ritorno)

- Davanti al Napoli (vittoria 3-2 all'andata, pari 1-1 al ritorno)

- Davanti alla Juve (pari 1-1 all'andata, vittoria 1-0 al ritorno)

NAPOLI (66 punti)

Dopo la sconfitta con la Fiorentina, gli azzurri si sono fatti agganciare dall'Inter a quota 66. Uno stop pesante per il sogno scudetto, ma che non ha compromesso ancora tutto. Per quanto riguarda la differenza reti, gli uomini di Spalletti al momento sono a quota +32. Gli azzurri segnano molto, ma dietro non sono affatto impenetrabili come dimostrano le otto gare di fila con almeno un gol incassato. Ma vediamo nel dettaglio la situazione degli scontri diretti con Milan, Inter e Juve per la lotta scudetto in caso di arrivo a pari punti.

- Davanti al Milan (vittoria 1-0 all'andata e ko 1-0 al ritorno, differenza reti globale attuale: Milan +27, Napoli +32)

- Dietro all'Inter (ko 3-2 all'andata, pari 1-1 al ritorno)

- Davanti alla Juve (vittoria 2-1 all'andata e pari 1-1 al ritorno)

JUVE (62 punti)

Delle prime quattro della classifica la squadra di Allegri è la più lontana dal primo posto, ma a quota 62 punti l'aritmetica tiene ancora in gioco i bianconeri, che hanno una differenza reti totale di +21 e possono contare su 19 risultati utili consecutivi in Serie A interrotti soltanto dalla sconfitta amara contro l'Inter. Un ruolino che ha riportato la Juve nella parte alta della classifica, ma senza vittorie negli scontri con Milan, Inter e Napoli. Ecco infatti di seguito la situazione dei bianconeri negli scontri diretti.

- Dietro al Milan (1-1 all'andata e 0-0 al ritorno, differenza reti globale attuale: Milan +27, Juve +21)

- Dietro all'Inter (pari 1-1 all'andata, ko 1-0 al ritorno)

- Dietro al Napoli (ko 2-1 all'andata, pari 1-1 al ritorno)

CLASSIFICA AVULSA IN CASO DI TRE O QUATTRO SQUADRE PARI

Esiste anche la possibilità, per quanto più remota, di più di due squadre a pari punti a fine campionato. In questo caso a determinare la vincente è la classifica avulsa, calcolando cioè i punti fatti da ciascuna squadra negli scontri diretti.

INTER, MILAN E NAPOLI A PARI PUNTI

Milan 7 punti, Inter 5 punti, Napoli 4 punti: scudetto al Milan.

INTER, NAPOLI E JUVE A PARI PUNTI

Inter 8 punti, Napoli 5 punti, Juve 2 punti: scudetto all'Inter.

INTER, MILAN E JUVE A PARI PUNTI

Milan 6, Inter 5, Juventus 3. Scudetto al Milan.

NAPOLI, MILAN, JUVE A PARI PUNTI

Napoli 7, Milan 5, Juventus 3. Scudetto al Napoli.

INTER, MILAN, NAPOLI E JUVE A PARI PUNTI

Inter 9 (differenza reti +1), Milan 9 (differenza reti +1), Napoli 8, Juventus 4. L'Inter - ora come ora - avrebbe una migliore differenza reti generale (+41 contro +27) e sarebbe campione d'Italia.