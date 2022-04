Serie A, volata scudetto: Napoli e Milan frenano, l'Inter è tornata padrona del proprio destino

SERIE A

I nerazzurri a meno due dai rossoneri e a pari punti con gli azzurri ma con una partita in meno

Ora la palla torna all'Inter: con i risultati di oggi i nerazzurri tornano infatti padroni del proprio destino, se da qui alla fine gli uomini di Inzaghi vinceranno le sette partite che mancano (ricordiamo che i campioni in carica devono recuperare il match contro il Bologna) nessuno potrà più prenderli. Non è certo una impresa facile né tanto meno scontata, ma l'orizzonte interista è completamente (e forse inaspettatamente) cambiato nell'arco di due sole giornate. Con le vittorie contro la Juve e il Verona, l'Inter ha infatti recuperato quattro punti al Milan e tre al Napoli (con cui è in vantaggio negli scontri diretti, non così invece nei confronti dei cugini rossoneri). Nelle ultime due giornate la squadra di Pioli ha raccolto solo due punti contro Bologna e Torino, quella di Spalletti tre in virtù del successo contro l'Atalanta e del ko interno con la Fiorentina: la classifica dice ora Milan 68 punti, Inter e Napoli 66 ma con gli uomini di Inzaghi che hanno disputato una partita in meno. Getty Images

Da qui alla fine sei partite per il Milan e per il Napoli, sette per l'Inter. Sul calendario tanto si è detto e scritto: quale il più agevole? Quale invece il più complesso? Alla luce di quanto successo negli ultimi 180 minuti è realmente un azzardo sbilanciarsi, ogni pronostico sembra fatto per essere ribaltato. Noi ve li presentiamo, ognuno faccia le proprie valutazione. La sola certezza, lo ripetiamo, è che ora l'Inter è tornata padrona del proprio destino. In questo momento per lo meno.

IL CALENDARIO DEL MILAN

33° turno - Milan-Genoa

34° turno - Lazio-Milan

35° turno - Milan-Fiorentina

36° turno - Verona-Milan

37° turno - Milan-Atalanta

38° turno - Sassuolo-Milan

IL CALENDARIO DEL NAPOLI

33° turno - Napoli-Roma

34° turno - Empoli-Napoli

35° turno - Napoli-Sassuolo

36° turno - Torino-Napoli

37° turno - Napoli-Genoa

38° turno - Spezia-Napoli

IL CALENDARIO DELL'INTER

33° turno - Spezia-Inter

34° turno - Inter-Roma

*20° turno - Bologna-Inter (recupero)

35° turno - Udinese-Inter

36° turno - Inter-Empoli

37° turno - Cagliari-Inter

38° turno - Inter-Sampdoria