Lotta per le coppe, a 90' dal termine tutto ancora da decidere: le combinazioni

A 90' dalla fine del campionato di serie A Napoli, Inter e Atalanta sono già qualificate per la prossima Champions League, Bologna già certo di partecipare all'Europa League. Per il resto è ancora tutto da decidere: la Juve è in pole position con 67 punti e già certa quantomeno della Conference così come la Roma a 66, inseguono la Lazio a 65 e la Fiorentina a 62. Di queste ultime tre, una rimarrà fuori dalle coppe. Vediamo tutti gli scenari considerando che in caso di arrivo a pari punti Juve e Roma sono in parità negli scontri diretti, per la classifica avulsa varrebbe la differenza reti generale. Bianconeri a +22, Roma a +19 a novanta minuti dal termine. Sia Juve che Roma sono invece in vantaggio con la Lazio.