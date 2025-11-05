Locatelli: "Juve, lotta con questo spirito"

"Continuiamo a lottare con questo spirito, uniti e determinanti! Fino Alla Fine": è il messaggio social mandato dal capitano della Juventus, Manuel Locatelli, dopo il pareggio per 1-1 contro lo Sporting Lisbona nella quarta giornata di Champions League. Anche Dusan Vlahovic ed Edon Zhegrova la pensano allo stesso modo: "Continuiamo a combattere" ha scritto su Instagram l'attaccante serbo, a segno contro i portoghesi e tra i migliori in campo allo Stadium; "È una questione di tempismo, continuiamo a lottare" gli ha fatto eco il fantasista kosovaro con cittadinanza albanese. Michele Di Gregorio, invece, ha sottolineato una buona dose di amarezza: "Non è il risultato che volevamo, ma continuiamo a lavorare. Non molliamo" il pensiero del portiere, con la squadra che ha soltanto tre punti dopo quattro giornate di Champions. Ora, però, la squadra di Spalletti tornerà a pensare al campionato: prima della sosta per le nazionali c'è il derby, si gioca sabato alle 18 allo Stadium contro il Toro.