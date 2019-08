"Non sapevo che tutti si aspettassero che vincessimo. Non è un problema. Rispettiamo molto il Chelsea, abbiamo visto la loro partita contro lo United e il risultato è stato ingannevole. Ha perso Hazard ma ha molti nuovi giocatori. Lampard ha fatto un ottimo lavoro al Derby County. Ora è tornato nel suo club. Tutti saranno pronti". Queste le parole in conferenza stampa di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Chelsea. L'allenatore quindi ha aggiunto: "So quanto sia speciale Istanbul per ogni tifoso del Liverpool. Nessuno dimenticherà il 2005, ma siamo persone diverse, non siamo uguali - siamo la squadra della stagione 2019/20. Istanbul è un posto fantastico per il calcio, ho giocato qui una volta con il Dortmund e l'atmosfera era eccezionale. C'è una grande comunità di tifosi del Liverpool qui in Turchia e questo lo rende speciale anche per noi. Vogliamo giocare e speriamo di poter rendere questo posto speciale anche per questo gruppo".