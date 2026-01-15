Liverpool e SAS insieme per i tifosi

Liverpool FC ha annunciato un nuovo accordo pluriennale con SAS, che diventa il partner ufficiale del club per la Marketing Automation basata sull’AI. Questa nuova partnership riunisce due brand riconosciuti a livello globale, accomunati da un forte focus su innovazione, performance e miglioramento continuo. Nel corso della collaborazione, il club integrerà la piattaforma SAS® Customer Intelligence 360 e SAS Viya, consentendo una maggiore efficienza e una più profonda capacità di analisi nell’automazione del marketing, nella gestione delle campagne e nei processi decisionali guidati dai dati. SAS è all’avanguardia nel campo dell’analisi dei dati da quasi cinque decenni. Fondata nel 1976, l’azienda è cresciuta fino a diventare uno dei nomi più rispettati nell’ambito dei dati e dell’AI Marketing Automation, aiutando organizzazioni di tutti i principali settori a prendere decisioni più rapide, intelligenti e consapevoli. Con una reputazione costruita su fiducia, affidabilità e competenza, SAS continua a plasmare il modo in cui i dati vengono utilizzati per guidare il progresso e generare impatto in tutto il mondo.