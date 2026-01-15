Liverpool e SAS insieme per i tifosi

© Ufficio Stampa
Liverpool FC ha annunciato un nuovo accordo pluriennale con SAS, che diventa il partner ufficiale del club per la Marketing Automation basata sull’AI. Questa nuova partnership riunisce due brand riconosciuti a livello globale, accomunati da un forte focus su innovazione, performance e miglioramento continuo. Nel corso della collaborazione, il club integrerà la piattaforma SAS® Customer Intelligence 360 e SAS Viya, consentendo una maggiore efficienza e una più profonda capacità di analisi nell’automazione del marketing, nella gestione delle campagne e nei processi decisionali guidati dai dati. SAS è all’avanguardia nel campo dell’analisi dei dati da quasi cinque decenni. Fondata nel 1976, l’azienda è cresciuta fino a diventare uno dei nomi più rispettati nell’ambito dei dati e dell’AI Marketing Automation, aiutando organizzazioni di tutti i principali settori a prendere decisioni più rapide, intelligenti e consapevoli. Con una reputazione costruita su fiducia, affidabilità e competenza, SAS continua a plasmare il modo in cui i dati vengono utilizzati per guidare il progresso e generare impatto in tutto il mondo.
Jennifer Chase, Chief Marketing Officer di SAS, ha dichiarato: “Il Liverpool FC ha una delle tifoserie più appassionate al mondo, e siamo orgogliosi di contribuire a migliorare questa esperienza grazie alla potenza dei dati e dell’AI. Grazie alla tecnologia SAS, il club può trasformare enormi volumi di dati in insight significativi e in tempo reale, che permettono di veicolare il messaggio giusto, al tifoso giusto, nel momento giusto, connettendo i fan da Anfield a ogni parte del mondo”.
Ben Latty, Chief Commercial Officer di Liverpool FC, ha commentato: “La nostra partnership con SAS rappresenta un passo importante nel percorso di evoluzione del nostro approccio al marketing. L’integrazione della loro tecnologia fornirà al nostro team l’accesso a strumenti potenti, tra cui la piattaforma SAS Customer Intelligence 360 e SAS Viya, che ci aiuteranno a rendere il lavoro più efficiente e a supportare processi decisionali migliori. Man mano che la collaborazione crescerà, potremo offrire esperienze sempre più personalizzate ai nostri tifosi e realizzare campagne ancora più efficaci per il club e i nostri partner. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a SAS nella famiglia dei partner LFC. E non vediamo l’ora che SAS collabori con la LFC Foundation e i suoi programmi STEM, introducendo i giovani al potere dei dati e dell’AI, ispirandoli e fornendo loro le competenze digitali e le conoscenze necessarie per prosperare nel mondo del lavoro del futuro”.
SAS esplorerà inoltre opportunità di collaborazione con la LFC Foundation per creare iniziative educative dedicate all’intelligenza artificiale e ai dati. Queste iniziative si baseranno sui programmi STEM già esistenti della LFC Foundation, che promuovono l’apprendimento delle discipline STEM fin dalla prima infanzia, aiutando bambini e bambine a sviluppare competenze fondamentali che stimolano curiosità, capacità di problem solving e creatività. SAS vanta una lunga esperienza nel supporto all’istruzione e all’alfabetizzazione tecnica in tutto il mondo e contribuirà a creare, insieme alla LFC Foundation, opportunità concrete e di valore per le future generazioni.