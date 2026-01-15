Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Liverpool e SAS insieme per i tifosi

15 Gen 2026 - 14:32
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Liverpool FC ha annunciato un nuovo accordo pluriennale con SAS, che diventa il partner ufficiale del club per la Marketing Automation basata sull’AI. Questa nuova partnership riunisce due brand riconosciuti a livello globale, accomunati da un forte focus su innovazione, performance e miglioramento continuo. Nel corso della collaborazione, il club integrerà la piattaforma SAS® Customer Intelligence 360 e SAS Viya, consentendo una maggiore efficienza e una più profonda capacità di analisi nell’automazione del marketing, nella gestione delle campagne e nei processi decisionali guidati dai dati. SAS è all’avanguardia nel campo dell’analisi dei dati da quasi cinque decenni. Fondata nel 1976, l’azienda è cresciuta fino a diventare uno dei nomi più rispettati nell’ambito dei dati e dell’AI Marketing Automation, aiutando organizzazioni di tutti i principali settori a prendere decisioni più rapide, intelligenti e consapevoli. Con una reputazione costruita su fiducia, affidabilità e competenza, SAS continua a plasmare il modo in cui i dati vengono utilizzati per guidare il progresso e generare impatto in tutto il mondo.

Jennifer Chase, Chief Marketing Officer di SAS, ha dichiarato: “Il Liverpool FC ha una delle tifoserie più appassionate al mondo, e siamo orgogliosi di contribuire a migliorare questa esperienza grazie alla potenza dei dati e dell’AI. Grazie alla tecnologia SAS, il club può trasformare enormi volumi di dati in insight significativi e in tempo reale, che permettono di veicolare il messaggio giusto, al tifoso giusto, nel momento giusto, connettendo i fan da Anfield a ogni parte del mondo”.

Ben Latty, Chief Commercial Officer di Liverpool FC, ha commentato: “La nostra partnership con SAS rappresenta un passo importante nel percorso di evoluzione del nostro approccio al marketing. L’integrazione della loro tecnologia fornirà al nostro team l’accesso a strumenti potenti, tra cui la piattaforma SAS Customer Intelligence 360 e SAS Viya, che ci aiuteranno a rendere il lavoro più efficiente e a supportare processi decisionali migliori. Man mano che la collaborazione crescerà, potremo offrire esperienze sempre più personalizzate ai nostri tifosi e realizzare campagne ancora più efficaci per il club e i nostri partner. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a SAS nella famiglia dei partner LFC. E non vediamo l’ora che SAS collabori con la LFC Foundation e i suoi programmi STEM, introducendo i giovani al potere dei dati e dell’AI, ispirandoli e fornendo loro le competenze digitali e le conoscenze necessarie per prosperare nel mondo del lavoro del futuro”.

SAS esplorerà inoltre opportunità di collaborazione con la LFC Foundation per creare iniziative educative dedicate all’intelligenza artificiale e ai dati. Queste iniziative si baseranno sui programmi STEM già esistenti della LFC Foundation, che promuovono l’apprendimento delle discipline STEM fin dalla prima infanzia, aiutando bambini e bambine a sviluppare competenze fondamentali che stimolano curiosità, capacità di problem solving e creatività. SAS vanta una lunga esperienza nel supporto all’istruzione e all’alfabetizzazione tecnica in tutto il mondo e contribuirà a creare, insieme alla LFC Foundation, opportunità concrete e di valore per le future generazioni.

Ultimi video

01:46
Arena, Kean e Pellegri

Arena, Kean e Pellegri: "bimbi" goleador

02:42
DICH GILARDINO PRE ATA 15/1 DICH

Gilardino: "Vogliamo interrompere la striscia positiva dell'Atalanta"

02:45
DICH PALLADINO PRE PISA 15/1 DICH

Atalanta, Palladino: "Kolasinac è recuperato al 100%"

01:27
Landoni: "Hojlund rimandato e c'è un bocciato di lusso"

Landoni: "Hojlund rimandato e c'è un bocciato di lusso"

01:35
Piantanida: "Pio Esposito promosso, vi svelo il suo soprannome"

Piantanida: "Pio Esposito promosso, vi svelo il suo soprannome"

01:30
Callegari: "Milan, occhio alle modifiche al campo del Como"

Callegari: "Milan, occhio alle modifiche al campo del Como"

01:36
La provocazione di Callegari: "Conte, due pareggi contro le piccole. Se l'avesse fatto Chivu..."

La provocazione di Callegari: "Conte, due pareggi contro le piccole. Se l'avesse fatto Chivu..."

01:37
Callegari: "Inter, il sorpasso sul Napoli è arrivato con le piccole"

Callegari: "Inter, il sorpasso sul Napoli è arrivato con le piccole"

00:25
Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1

Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1

00:39
conte

Conte bocciato perché... troppo bravo: mai un girone d'andata così

00:52
pio

Pio Esposito e il soprannome dello spogliatoio: il labiale di Thuram svela tutto

01:32
DICH BRESCIANINI PRESENTAZIONE 15/1 DICH

Brescianini e il gol sbagliato col Milan: "Non ho dormito tre notti"

01:37
Fenomeno Emirhan Ilkhan

Il Torino scopre Emirhan Ilkhan

01:32
Verona-Bologna in campo

Stasera Verona e Bologna in campo

01:35
Il Como e le milanesi

Il Como e le milanesi

01:46
Arena, Kean e Pellegri

Arena, Kean e Pellegri: "bimbi" goleador

I più visti di Calcio

DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Caos step on foot

Caos step on foot

DICH PIO ESPOSITO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:10
Sampdoria, Gregucci: "Serve cambiare rotta non il sistema"
16:14
Pisa, Gilardino: "Contro l'Atalanta gara difficile, non c'è Tabù-Arena"
16:00
Mbappé e Lucy Bronze capitani dei TOTY di EA Sports FC
15:35
Serie B, vietata la vendita dei biglietti agli ospiti per Carrarese-Empoli
14:32
Liverpool e SAS insieme per i tifosi