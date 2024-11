LILLE, GENESIO: "GRANDE MENTALITÀ, RESISTIAMO AI VENTI CONTRARI"

Bruno Genesio ha commentato così il pari del suo Lille contro la Juventus: "Abbiamo dimostrato la grande mentalità del gruppo - le sue parole a Canal + -. La nostra forza è saper stare uniti, resistere e impegnarci gli uni per gli altri. È comunque straordinario quello che abbiamo fatto stasera. Lo stiamo facendo dal 1 agosto con molti venti contrari dall’inizio della stagione, ma stiamo resistendo. Voglio congratularmi con tutto il mio gruppo. Classifica? Dicono che servono 10 punti per i playoff quindi ci manca una vittoria in 4 partite. Sta a noi farlo il più velocemente possibile e poterci concentrare ancora di più sul campionato".