Ligue 1: lampo di Neymar, il Psg passa 1-0 contro il Lione

FRANCIA

Il Paris Saint Germain deve ringraziare ancora una volta il talento di Neymar. Il brasiliano infatti decide con la sua rete all’87’ la sfida contro il Lione che si deve arrendere 1-0. Con questo risultato Tuchel resta al primo posto in classifica con 15 punti in 6 gare. Al secondo posto con il Nizza ecco l’Angers che strapazza in casa 4-1 il Saint Etienne e sale a quota 12. Nell’altra gara della domenica 1-1 tra Rennes e Lilla.

Neymar è rimasto al Psg, nonostante tutta la sua voglia di fare ritorno a Barcellona, e Tuchel tutto sommato non si può lamentare visto che il brasiliano da quando è rientrato continua a essere decisivo. A Lione, contro la squadra di Sylvinho, la gara inizia con entrambe le squadre che cercano di mantenere buoni ritmi. Dopo circa 20 minuti però quella di Tuchel prende in mano la situazione e costringe l’OL sulla difensiva, nella speranza di qualche ripartenza. La difesa dei padroni di casa è ordinata, l’occasione migliore del Psg è un pallone sporco in area che Choupo Moting non riesce a girare verso la porta in equilibrio precario.

Nella ripresa continua la pressione parigina che però manca di vera pericolosità e giocate in grado di cambiare il punteggio. Neymar ci prova anche da solo, Di Maria spara altro dopo il triangolo con Choupo Moting. Tuchel cerca qualità e inserisce Verratti, con il centrocampista azzurro che avvia l’azione che decide la gara all’87’. Neymar scambia con l’ex Pescara e chiede triangolo a Di Maria, ma quando viene accontentato la via per lui in area sembra sbarrata. Dribbling improvviso in pochi centimetri e sinistro all’angolino imprendibile, problema risolto da un assolo che trasuda talento. Tuchel al triplice fischio esulta con i pugni stretti, la vittoria pesa eccome. Psg che resta davanti a tutti a quota 15, Lione che rimane invece inchiodato a 8 punti e senza vittorie da quattro partite.

Dietro al Psg le prime inseguitrici a 12 punti sono il Nizza e il sorprendente Angers che batte in casa 4-1 il Saint Etienne. Sono i verdi ad andare in vantaggio al 34’ con il colpo di testa preciso di Nordin su cross di Debuchy, prima che i padroni di casa si scatenino nella ripresa. Pareggia al 48’ Capelle con un tocco da opportunista in area, la vittoria la sigilla la tripletta di Ninga: colpo di testa al 78’, destro in contropiede all’84’ replicato all’89’. Finisce invece 1-1 tra Rennes e Lilla: ospiti avanti con il tocco da vicino di Ikone al 47’, il pareggio è di Hunou al 68’ con un colpo di testa in area.