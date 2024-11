LIGUE 1: VINCONO PSG E MONACO

Il Psg supera in casa per 3-0 il Tolosa mentre il Monaco si impone sul proprio terreno per 3-2 sul Brest. Questi i risultati degli anticipi della 12ma giornata di Ligue 1. I parigini sono andati a segno con Neves, Beraldo e Vitinha consolidando così il proprio vantaggio in classifica generale portandosi a 32 punti. Il Monaco dopo il doppio vantaggio con Akliouche al 5' e Golovin al 24' nella ripresa ha subito la rete di Doumbia al 46' per poi calare il tris ancora con Akliouche al 91'. All'ultimo minuto di recupero rete degli ospiti con Ajorque. Il Monaco consolida il secondo posto a 26 punti.