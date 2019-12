Ligue 1: Lille-Montpellier 2-1, Renato Sanches regala altri tre punti a Galtier

FRANCIA

Nel primo anticipo del 18esimo turno della Ligue 1, il Lille batte 2-1 il Montpellier e va a +4 sul Rennes, quarto con due gare in meno. La squadra di Galtier passa in vantaggio con un rigore di Ikoné (40'). Fallite le occasioni del raddoppio, i Dogues arretrano il baricentro e si fanno riprendere da Delort (75'). Decide un'azione personale di Renato Sanches a sei minuti dal termine, ininfluente il penalty sbagliato da Osimhen nel finale.

Non è un 1-0 come nelle ultime tre uscite in campionato, ma Christophe Galtier ha comunque motivo di sorridere, perché il suo Lille ottiene la quarta vittoria consecutiva. I Dogues creano problemi con il tridente rapido composto da Osimhen, Ikoné e Renato Sanches, imprendibili per la difesa ospite per tutto il match. Il portoghese scalda i guanti di Rulli con un destro potente, il numero 10 è protagonista di una scorribanda chiusa in angolo. Gli ospiti tirano in porta solo con una punizione di Savanier, il Lille si procura il rigore dell'1-0 con Osimhen: lanciato in campo aperto, il nigeriano anticipa l'uscita di Rulli e si lascia travolgere dall'argentino. Dagli 11 metri viene premiata la freddezza di Ikoné. Nella ripresa il Lille continua ad attaccare, Rulli si fa trovare pronto più volte contro gli attacchi dei padroni di casa, che però arretrano improvvisamente e prendono il gol del pareggio di Delort (75'), dimenticato sul secondo palo e favorito da una spizzata di Mollet. Ci sono tutti i crismi di una beffa al “Pierre Mauroy”, ma a sei minuti dal 90' Ikoné imbecca di tacco Renato Sanches, che trafigge Rulli con un destro potente sul primo palo e segna il gol vittoria. L'argentino si rifà parando a Osimhen il rigore del potenziale 3-1. In classifica, Lille terzo con 31 punti, a -3 dal Marsiglia secondo e a +3 sul Rennes. Montpellier decimo a 24 punti.