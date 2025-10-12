Ligue 1, l'ex Udinese Thauvin eletto giocatore del mese di settembre
12 Ott 2025 - 16:25
Florian Thauvin è tornato a brillare in Ligue 1. L’attaccante francese arrivato al Lens in estate dall'Udinese è stato nominato Giocatore del Mese di settembre in Ligue 1, superando nella votazione Vitinha (PSG) e Romain Del Castillo (Brest).
