Ligue 1: il Psg prende il largo sul Marsiglia, cade in casa il Rennes

FRANCIA

Successo 2-0 sul Monaco e i parigini volano a +13 sulla squadra di Sampaoli (vincitrice 2-0 a Strasburgo), sconfitta dei bretoni 2-1 col Nizza

Il Psg torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e rafforza il primato nella classifica della Ligue 1. Grazie al 2-0 al Monaco con doppietta di Mbappè i parigini vanno infatti a +13 punti sul Marsiglia, a sua volta vincitore 2-0 a Strasburgo e adesso al secondo posto con una partita in meno. Scivola invece al terzo posto il Rennes dopo la sconfitta casalinga 2-1 per mano del Nizza, infine è solo 0-0 tra Lilla e Lione.

PSG-MONACO 2-0

Ritorna alla vittoria il Psg dopo due pareggi di fila e lo fa nel segno di Mbappè, autore di una doppietta nel 2-0 casalingo al Monaco. I parigini si portano così a 13 punti di vantaggio sul Marsiglia secondo (ma con una partita da recuperare). Primo posto rafforzato quindi per Pochettino, che oggi schiera Donnarumma titolare. Match in discesa per i padroni di casa che si vedono assegnare un rigore dal Var dopo appena 12 minuti e proprio Mbappè trasforma dagli 11 metri. A questo punto il Monaco si apre e l’asse Messi-Mbappè si scatena nel finale di primo tempo portando al secondo gol dell’ex della partita. Nella ripresa i parigini amministrano il vantaggio congelando il gioco con i palleggiatori e senza forzare, mentre la squadra di Kovac fa molta fatica a rendersi pericolosa.

STRASBURGO-MARSIGLIA 0-2

Soffre in avvio ma poi esce fuori alla distanza il Marsiglia e la squadra di Sampaoli si porta così al secondo posto solitario in classifica. Lo Strasburgo cade invece dopo sei risultati utili consecutivi. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 13’, ma la rete di Diallo viene annullata. Gli ospiti allora colpiscono al 63’ con Dieng e poi chiudono i conti al minuto 83’ con Caleta-Car.

TROYES-BORDEAUX 1-2

Match in chiave salvezza e il Bordeaux conquista tre punti importantissimi che consentono alla squadra di Petkovic di scavalcare proprio il Troyes in classifica fuori dalla zona retrocessione. Vittoria che matura in rimonta per gli ospiti: al vantaggio casalingo di Chavalerin al 28’, risponde subito il Bordeaux grazie all’autogol di Salmier dopo appena due minuti. In avvio di ripresa, al 54’, Hwang Ui-Jo ribalta del tutto l’incontro.

RENNES-NIZZA 1-2

Nella sfida di alta classifica, brutta caduta casalinga del Rennes che allontana i bretoni dalla vetta facendoli scivolare al terzo posto. Il Nizza invece torna a ridosso della zona Champions League. La partita si sblocca al 19’ grazie al rigore di Dolberg per il Nizza, poi gli ospiti raddoppiano al 51’ con Atal. La reazione dei bretoni arriva immediata con la rete di Bourigeaud al 59’, ma qui si esaurisce e il Rennes non riesce a completare la rimonta.

METZ-LORIENT 4-1

Il Metz domina la sfida salvezza contro il Lorient raggiungendo a 15 punti proprio gli avversari. Situazione che resta comunque complicata per entrambe le squadre, penultime a pari punti. Partita decisa già nel primo tempo: Sarr, l’autogol di Jenz e Boulaya firmano il tris dopo appena 19 minuti, poi nella ripresa Jenz si fa perdonare accorciando le distanze ma al minuto 80’ Niane firma il poker per i padroni di casa.

ANGERS-CLERMONT 0-1

Fondamentale colpo esterno del neopromosso Clermont in chiave salvezza, mentre l’Angers perde l’occasione di attaccare la zona Europa della classifica. Gli ospiti riescono a passare su rigore a sei minuti dal 90’: è Bayo a regalare la vittoria dagli 11 metri e una boccata d’ossigeno che porta il Clermont fuori dalla zona retrocessione dopo un solo punto conquistato nelle ultime sette partite.

LILLA-LIONE 0-0

Nessun gol e poche emozioni tra due squadre che stanno facendo molta fatica in questa prima parte di stagione e restano quindi a metà classifica fuori dalla zona Europa. Il Lilla, campione di Francia in carica, non riesce a ripetere le splendide prestazioni dello scorso anno, mentre il Lione incappa nella quarta partita di fila senza vincere. Formazioni stanche e con poche idee, ne esce uno 0-0 che fotografa il momento di entrambe.