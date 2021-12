Ligue 1: frenata Psg col Nizza, vincono Marsiglia e Monaco

FRANCIA

I parigini vengono fermati in casa sullo 0-0, l’Olympique supera 1-0 il Nantes mentre crolla il Rennes

Piccolo passo falso del Psg nella sedicesima giornata della Ligue 1: i parigini non vanno oltre lo 0-0 in casa con il Nizza, ma restano comunque primi a +12 punti (ma con una partita in più) sul Marsiglia secondo e a sua volta vittorioso 1-0 in casa del Nantes. Cadono invece il Rennes (2-1 dal Lilla in Bretagna) che perde così il secondo posto, e il Lione in casa contro il Reims. Torna alla vittoria il Monaco in casa dell’Angers.

PSG-NIZZA 0-0

Frenata e piccolo falso del Psg in casa contro il Nizza e così la squadra di Pochettino perde l’occasione di allungare ancora di più in classifica al primo posto. Resta comunque di 12 punti il vantaggio sul Marsiglia secondo, anche se l’Olympique ha una partita in meno. Con Donnarumma ancora titolare, Messi e Mbappè (ma senza Neymar infortunato) non riescono a sfondare il muro degli uomini di Galtier, che dal canto loro conquistano un punto prezioso per restare al quarto posto in classifica.



RENNES-LILLA 1-2

Brutta caduta interna del Rennes che perde il secondo posto in classifica, mentre i campioni di Francia in carica si risollevano dopo ben sei partite consecutive senza vittorie. Sono le reti di Xeka e Renato Sanches nel primo tempo a stendere i bretoni, a cui non serve la rete nel finale di Bourigeaud.



NANTES-MARSIGLIA 0-1

Il Marsiglia vola al secondo posto in classifica grazie alla rete di Gerson al 30’. La squadra di Sampaoli va avanti, poi in superiorità numerica per quasi tutto l’incontro amministra il vantaggio e conquista la vittoria che vale i 29 punti.



LIONE-REIMS 1-2

Brutta caduta interna del Lione che si fa beffare al 92’ da un Reims alla seconda vittoria di fila e ormai lontano dalle zone basse della classifica. Il Lione invece conferma il pessimo avvio di stagione e resta a 22 punti.



CLERMONT-LENS 2-2

Va due volte in vantaggio il Lens ma viene sempre ripreso dai padroni di casa neopromossi. Il Lens viene così scavalcato dal Marsiglia e si allontana dalla zona Champions dopo la terza partita di fila senza vittorie, per il Clermont invece piccolo passo fuori dalla zona retrocessione.



ANGERS-MONACO 1-3

Torna alla vittoria il Monaco dopo quattro partite senza successi. Sono Boadu, Diop e Disasi a regalare i tre punti alla squadra di Kovac che valgono il sorpasso proprio sull’Angers e un piccolo passo verso la zona Europa. In mezzo l’autogol di Nubel che però non serve a nulla.



BREST-ST ETIENNE 1-0

Prosegue il momento d’oro del Brest che infila la quinta vittoria consecutiva e abbandona definitivamente le zone basse della classifica. Zone dove invece resta il St Etienne, sempre più ultimo con 12 punti: è Faivre su rigore a condannare gli uomini di Puel.



METZ-MONTPELLIER 1-3

Frenata del Metz dopo quattro risultati utili consecutivi mentre il Montpellier si rialza dopo due ko: gli ospiti chiudono i conti a cavallo tra il primo e il secondo tempo con Savanier, Mavididi e Wahi, inutile il gol della bandiera di De Preville.



STRASBURGO-BORDEAUX 5-2

Senza freni lo Strasburgo che rifila cinque schiaffi al malcapitato Bordeaux, terzultimo con appena 12 punti e la panchina di Petkovic è sempre più in bilico. Ospiti in vantaggio, ma poi i padroni di casa infilano la cinquina tra il 22’ e il 65’ e il match si chiude qui.



TROYES-LORIENT 2-0

Fondamentale vittoria in chiave salvezza del Troyes, che scavalca proprio il Lorient in classifica di un punto: 16 per il Troyes contro i 15 degli avversari. Sono Ripart e Kouamè a chiudere i conti nel primo tempo per i padroni di casa.