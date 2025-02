Lentini e l'incidente: "Quella sera sarò andato al massimo a 120 km/h"

Poi la ricostruzione prosegue con quello che è accaduto dopo lo schianto. "In ospedale c'erano mia madre e mio padre. Riconoscevo le persone, ma non riuscivo a formulare i pensieri - ha spiegato Lentini -. E mi dimenticavo tutto subito. Sono stato in pericolo di vita per 24/48 ore, non mi hanno operato". "Dopo l'incidente, Arrigo Sacchi, CT della Nazionale che credeva tanto in me, mi chiamava regolarmente per sapere come stessi - ha aggiunto -. Ma obiettivamente, anche se io non me ne rendevo conto, non ero in grado ancora di affrontare quel tipo di partite". "Ho picchiato la testa, mi si sono rallentati i riflessi, ho dovuto ricominciare da zero - ha proseguito entrando nei dettagli -. Ma quando subisci incidenti così, è difficile rendersi conto di quello che ti succede: dimentichi quello che hai visto pochi secondi prima, ma pensi sia normale". "Peccato perché è successo nel momento migliore della carriera: ero all'apice dal punto di vista fisico, psicologico e di esperienze - ha concluso Lentini -. Avevo 24 anni, dunque ero giovane ma non acerbo".