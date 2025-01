Legale Ezio Capuano: "Da presidente Trapani attacco mediatico"

"Si tratta di una situazione particolare e delicata. Capuano è limitato, come tutti gli allenatori, dai vincoli che derivano dalle disposizioni contrattuali e dalle direttive societarie. Quindi, nonostante l'attacco mediatico che sta subendo e sopportando, preferisce non intervenire e non contestare. Per il momento non ha avuto alcun licenziamento in tronco. Sono qui per chiarire: è stato esonerato, come tante volte succede nel calcio. Questa è la situazione, poi si capirà se ci saranno ulteriori azioni legali e saranno valutate nelle competenti sedi. Capuano è un tecnico di comprovata esperienza e non ha mai subito cause da alcuna società". Così l'avvocato Eduardo Chiacchio, legale di Eziolino Capuano, intervenuto a Radio Crc, a proposito dell'esonero del tecnico da parte del Trapani su richiesta dei calciatori per presunti comportamenti offensivi nei loro confronti. "Non è il Presidente a poter risolvere il contratto. Un contratto può essere risolto solo dal Collegio Arbitrale - ha aggiunto - nessuna parte può risolverlo unilateralmente. Questa vicenda può finire anche fuori dalle sedi sportive? Assolutamente no. Solo nel caso in cui ci siano delle dichiarazioni non vere, è logico che poi Capuano può denunciare dinanzi agli organi della giustizia penale ed in quel caso non è più necessario chiedere l'autorizzazione al Consiglio Federale".