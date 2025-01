Lega Serie A, venerdì 10 assemblea per eleggere il nuovo ad

La Lega Serie A tornerà a riunirsi in assemblea venerdì 10 gennaio per il rinnovo delle altre cariche, dopo quella del presidente che ha portato all'elezione di Ezio Simonelli. In particolare si voterà per l'elezione dell'Amministratore Delegato della Lega; elezione di un Consigliere di Lega indipendente; elezione di altri quattro Consiglieri di Lega; elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega, dei due Componenti effettivi e dei due Componenti supplenti; nomina dell'Organismo di Vigilanza. Sarà la terza assemblea elettiva, pertanto il quorum per l'elezione sarà della maggioranza semplice.