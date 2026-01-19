Lega Serie A, Simonelli: "Stage nazionale? Faremo di tutto per aiutare Gattuso"

"Stage Nazionale? La Lega cercherà di fare tutto il possibile per anticipare le partite prima del 26 di marzo, la data di Italia-Irlanda del Nord, ma tutto questo passa sempre dai calendari internazionali, da quando si giocherà la Champions League". Così il presidente di Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli al termine dell'Assemblea odierna, in merito alla possibilità di uno stage per i nazionali in vista del playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord. "L'obiettivo è mettere i calciatori a disposizione di Gattuso il prima possibile, però ci sono tutte una serie di variabili che non dipendono da noi", ha aggiunto.