Lega Serie A, Simonelli: "Milan-Como a Perth? Con senno di poi ipotesi azzardata"

"Milan-Como a Perth? Con il senno di poi, forse è stata un'ipotesi un po' azzardata, ma era l'offerta più importante che era arrivata sul tavolo". Così il presidente di Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli al termine dell'Assemblea odierna. "Oggi non ne abbiamo parlato, sulla Supercoppa si tenderà ad andare su partita singola, ma verrà deciso dal Consiglio. L'idea di andare a giocare una partita all'estero era legata alla valorizzazione del calcio italiano, quell'idea su Perth è tramontata per i motivi noti", ha aggiunto. Infine alla domanda se in futuro ci sarà una partita giocata all'estero, Simonelli si è detto sicuro: "Ritengo di sì. Una volta che ci sarà una regolamentazione di Fifa e Uefa ci adatteremo".