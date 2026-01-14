Logo SportMediaset

Calcio

Lega Serie A, Lautaro Martinez giocatore del mese di dicembre

14 Gen 2026 - 19:33
© IPA

© IPA

Il premio Ea Sports FC Player Of The Month di dicembre è stato assegnato al calciatore dell'Inter, Lautaro Martinez. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Lecce, in programma mercoledì 14 gennaio alle 20.45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Lautaro Martinez, che ha superato campioni del calibro di Hojlund (Napoli), Pulisic (Milan), Scamacca (Atalanta), Vlasic (Torino), Yildiz (Juventus). La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 14ª alla 17ª della Serie A Enilive 2025/2026.

"Lautaro Martinez nel mese di dicembre è stato uno dei trascinatori dell'Inter per la riconquista della vetta della classifica - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Riconoscimento meritato non solo per i 3 gol e 1 assist in 3 partite, ma anche per la grinta, la determinazione e la capacità di sacrificio dimostrata nel l'aiutare i compagni. A 28 anni Lautaro è ormai nel pieno della maturità calcistica, in grado di coniugare le sue doti di goleador con azioni di raccordo e manovra. Le 10 reti realizzate finora in stagione lo collocano in cima alla classifica cannonieri, candidandolo tra i favoriti per la conquista del premio finale al termine della stagione". 

