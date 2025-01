Lega Serie A e Unar insieme per il Giorno della Memoria

"Ricordare, per non dimenticare una delle più grandi tragedie dell'umanità, è un obbligo morale per far sì che certe barbarie rimangano nei libri di storia e non trovino spazio in futuro. Ricordare, per educare le nuove generazioni ai valori della pace e della tolleranza, è un dovere per costruire una società civile basata sui valori del rispetto, dell`uguaglianza e dell`inclusione - ha dichiarato il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli -. Nell'80° anniversario della liberazione di Auschwitz, la Lega Serie A si unisce al ricordo delle vittime dell`Olocausto e anche quest'anno, in concomitanza con la Giornata della Memoria, dedicherà un turno di Campionato alla campagna "Noi Ricordiamo, ogni giorno", promossa su tutti i campi di Serie A insieme a UNAR. Il calcio, che ha il potere di unire le persone, di abbattere le barriere e di combattere ogni forma di discriminazione, darà ancora una volta il proprio contributo per preservare la memoria storica e veicolare tra i ragazzi messaggi di grande valore, affinché le atrocità di ieri non si ripetano mai più".