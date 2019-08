La pirateria audiovisiva è un atto criminale ed è purtroppo, una piaga in aumento negli ultimi anni, in tutto il mondo ed in particolare in Italia. Considerando che la principale forma di pirateria è quella digitale, che ha luogo in varie modalità sul web, e calcolando solo gli users abituali di internet, l'incidenza della pirateria tra gli adulti nel nostro Paese supera il 60%. Le azioni che la Lega Serie A si prefigge di portare avanti per contrastare il fenomeno della pirateria, sono tante: dalla velocizzazione dei tempi di blocco delle IPTV da parte degli ISP e Hosting all'avvio di una campagna di sensibilizzazione sul tema diretta ai tifosi e cittadini, passando attraverso una richiesta alle autorità di prevedere pene più severe a chi arreca un danno non solo alla nostra industria, ma all'intera economia italiana. Sul fronte internazionale la Lega Serie A è impegnata attivamente, insieme alle più importanti Federazioni e Leghe calcistiche, nella battaglia contro beoutQ, piattaforma illegale che pirata contenuti sportivi e di intrattenimento. Nelle prime due giornate della Serie A TIM 2019/2020 in tutti gli stadi saranno esposti sul terreno di gioco striscioni a sostegno della campagna contro la pirateria con l'hashtag #stopiracy.