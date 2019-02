Lega Pro, Ghirelli sul caso Pro Piacenza: "Bisogna riformare il sistema calcio"

18/02/2019

"Siamo l'unica Lega che è passata da sola da 90 a 60 squadre, con una autoriforma di tre anni fa. Ma non si è risolto nulla" - ha tuonato il numero uno della Lega Pro commentando il 20-0 tra Cuneo e Pro Piacenza, con in campo sette ragazzini -. Bisogna che tutte le leghe si siedano con la Figc e decidano il da farsi, modificando il sistema calcio italiano rapidamente".



Sulla motivazione del perché sia stato permesso alla Pro Piacenza di scendere in campo con sette ragazzini, Ghirelli ha spiegato: "In realtà erano tutti giocatori già tesserati in precedenza. In più è stato messo in campo anche un massaggiatore... non avevamo altra strada che farli giocare per una questione di regolarità del campionato, anche perché la riforma che prevede l'esclusione per chi non paga gli stipendi anche a campionato in corso non era attuabile in questa stagione, ma solo a partire dalla prossima".



Ghirelli però se l'è presa anche coi genitori dei ragazzini scesi in campo: "E' un aspetto che mi inquieta il fatto che i genitori non si siano opposti a far vivere un'esperienza disastrosa già in partenza, solo per dire ai loro amici di aver avuto il proprio figlio debuttante tra i professionisti. Una lezione educativa veramente ignobile".



L'ultimo capitolo però ora passa in mano al Giudice Sportivo della Figc che potrebbe anche invalidare la sfida: "Io e il presidente Gravina siamo in attesa delle decisioni. Ritengo che in questa vicenda sia stato volutamente violato il principio di lealtà, perché quando si decide di mettere in campo un massaggiatore vuol che dire che è una manovra precisa per inficiare un percorso. Il Giudice deciderà su questo punto".