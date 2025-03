Lega A e Unar pubblicano manifesto contro il razzismo

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, Lega Serie A e Unar hanno pubblicato il proprio manifesto contro il razzismo, che sintetizza i valori e gli obiettivi della campagna 'Keep Racism Out', trasformandoli in un messaggio chiaro e inequivocabile. "Il manifesto è un invito per tutti a prendere posizione: il razzismo non è un'opinione, non è un'opzione. È fuori dal calcio, fuori dagli stadi, fuori dalla società. La discriminazione, l'odio e la violenza non possono trovare spazio nel gioco più bello del mondo, e chi sceglie il silenzio ne diventa complice - si legge in una nota della Lega Calcio - Attraverso parole forti e dirette, il manifesto ribadisce che il calcio dev'essere uno spazio di inclusione, passione e rispetto, senza distinzioni di etnia, genere, religione o orientamento. OUT. UNA PAROLA. UNA SCELTA. Un gesto semplice, ma potente. Un messaggio da portare sugli spalti, nelle piazze e sui social, per ricordare che il razzismo non si tollera, si combatte".